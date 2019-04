Auch eigene Ideen gefragt : Wie Kinder sich den Spielplatz wünschen

Bei der Befragung zur Ideenfindung für die Umgestaltung des Kinderspielplatzes an der Ursulastraße durften Kinder und Eltern Vorschläge machen. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Dinslaken Für die Neugestaltung der Fläche an der Ursulastraße durften sie eigene Vorschläge machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist voll rund um den Pavillon an der Spielfläche an der Ursulastraße. Die Stadt hat zur Befragung der Anwohner eingeladen und gut 30 Eltern, Kinder und Nachbarn sind gekommen, um ihre Meinung zur Spielfläche zu äußern. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen kommen würden“, sagt Yasmin Adick, die Spielplatzbeauftragte der Stadt Dinslaken. „Es freut mich allerdings sehr, dass so viele Kinder mitgekommen sind, um mitzubestimmen, was später angeboten werden soll.“

Am Pavillon hängen schon verschiedene Ideen zu dem, was die Kinder in Zukunft auf dem dann neugestalteten Spielplatz erwarten soll: Rutsche, Wipptiere, Klettergerüst, Schaukel und die Möglichkeit zu Balancieren stehen ebenso auf dem Plan wie eine Tischtennisplatte oder Bänke. Mit Klebepunkten können die Teilnehmer der Befragung entscheiden, was ihnen davon besonders wichtig ist. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, selbst Ideen einzubringen.

Gemeinsam mit ihrem Vater Christian Herbst steht die fünfjährige Laura am Tisch unter dem Pavillon und arbeitet an ihrer persönlichen Liste von Geräten für den neuen Spielplatz. „Ich finde es sehr gut, dass die Stadt hier die Bürger befragt“, sagt Christian Herbst. Für ihn hat die Spielfläche an der Ursulastraße eine ideale Lage. „Es ist hier schön ruhig und man hat keinen Autoverkehr direkt neben der Fläche“, sagt er. Mittlerweile hat Laura ihre Liste fertig. Sie wünscht sich ein Klettergerüst, eine Netzschaukel, eine Rutsche und eine Reckstange zum Turnen. Außerdem soll es auch Bänke geben. „Jetzt sind wir darauf gespannt, wie es hier weitergeht“, sagt Christian Herbst. „Wir hoffen, dass es so schnell geht, dass unsere Töchter auch noch auf dem Spielplatz spielen können“, fügt er hinzu. Da muss er sich, laut Yasmin Adick, wohl keine großen Sorgen machen. Die Vorschläge, die bei der Befragung von den Eltern und vor allem von den Kindern kommen sollen in das erste Konzept für die Umgestaltung der Spielfläche einfließen. Dieses soll im Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden. Dann könnten die Geräte bestellt werden. „Derzeit dauert es gut 26 Wochen, bis Geräte geliefert werden“, sagt Yasmin Adick. Sie rechnet damit, dass die Spielfläche im Herbst oder Winter dieses Jahres bereits neu eröffnet werden könnte.

Einige der Anwohner sind gekommen, um mit Yasmin Adick über den Bolzplatz zu reden, der direkt neben der Spielfläche liegt. Dieser ist zur Zeit gesperrt. Während manche ihn auf jeden Fall weghaben wollten, sprechen sich andere für eine Wiedereröffnung der Fläche zum Kicken aus. „Das wird zur Zeit noch diskutiert“, erklärt Yasmin Adick dazu.

(fla)