Aktion im Kaufhaus der Diakonie : Für alte Kleider gibt es bunte Ostereier

Friedel Hülsken, Marlene Kluft und Arianne Robson (von links) im Kaufhaus der Diakonie. . Foto: Gerd Hermann

Dinslaken Die Besucher kamen reichlich ins Sozialkaufhaus der Diakonie und hatten säckeweise Textilien dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tapfer trägt die kleine Mia eine Einkaufstasche voller Kleidungsstücke ins Kaufhaus der Diakonie (Kadedi), während die Mama die kleine Schwester auf dem Arm hält und mit einem Sack voller aussortierter Kleidung den Weg zur Annahmestelle findet. Die beiden Beutel werden gewogen und schließlich darf die vierjährige Mia den Abholschein für die bunt gefärbten Ostereier in Empfang nehmen.

Kleidung gegen Ostereier heißt es am Donnerstag wieder im Kadedi. Mia und ihre Mama sind das erste Mal dabei und fanden die Aktionsidee recht nett. Auch Helga Schalling tauscht zum ersten Mal Kleidung gegen Ostereier. Das Sozialkaufhaus allerdings kennt sie bereits. „Auch ich habe hier schon mal einige Sachen erstanden, denn mit meinen Finanzen sieht es auch nicht so gut aus“, erklärt Helga Schalling. Das sei schon eine schlimme Sache, das inzwischen so viele Menschen nicht mehr genügend Geld hätten, um sich neu einzukleiden. Auf der anderen Seite sei es natürlich nachhaltig, sich guter Kleidung nicht einfach zu entledigen, sondern sie sinnvoll weiterzugeben. Und in Container wollte sie sie nicht geben, „da hört man öfter nichts Gutes drüber. Hier weiß ich, was mit den Sachen passiert“.

Da seit Öffnungsbeginn Menschen im Minutentakt säckeweise Kleidung bringen, wird angenommen, was das Zeug hält. „Morgen schauen wir uns die Ware an und sortieren aus, was wirklich noch verwertbar ist“, erklärt Brigitte Schlebusch. Sie ist eine der Ehrenamtlerinnen im Sozialkaufhaus. 70 Prozent der angenommen Sachen seien in Ordnung. Andere wiederum könnten nicht weitergegeben werden, entweder seien sie kaputt oder schmutzig. Und eine Reinigung könne das Kadedi nicht leisten.

Trainingsanzüge, Hemden, Röcke, Blusen, Bettwäsche, Handtücher – all das schimmert durch die Säcke. Auch ein paar Schuhe und Spielsachen sind dabei. Die Mitarbeiter des Kadedi sind großzügig, rechnen ein wenig ab beim Gewicht. Denn eigentlich soll nur Kleidung getauscht werden – pro zwei Kilo gibt es ein Ei.

Die Ostereier warten ein paar Meter weiter auf die Abnehmer, schön dekoriert in mit Ostergras geschmückten Körbchen oder Gläsern. Die Kunden haben die Wahl und bedienen sich reichlich. „Die Eier bekommen wir von Bauer Bernds“, erzählt Marlene Kluft. Auch die Kartoffeln im Herbst würde er liefern, also auch hier spielt Nachhaltigkeit und Region eine Rolle. Wenngleich die Eier schnell den Besitzer wechseln, die Herbstaktion liefe besser. Doch eigentlich brächten die Menschen das ganze Jahr über ihre ungenutzten Waren ins Kaufhaus, die beiden Aktionen im Frühjahr und im Herbst seien ein zusätzliches Highlight, um weitere Spender zu erreichen und „alten“ Kunden eine kleine Freude zu bereiten, so Brigitte Schlebusch. Bereits nach zwei Stunden war schon eine Tonne ersammelt.

((big))