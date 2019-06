Geschäft international vorantreiben : Führungswechsel bei Pintsch im August

Dinslaken Tilo Brandis übernimmt zum 19. August die Geschäftsführung.

„Tilo Brandis verfügt über mehr als zwanzigjährige Vertriebs- und Operations-Erfahrung, die er in verschiedenen Führungsrollen vor allem in der stationären Bahn-Verkehrstechnik gesammelt hat. In diesen Rollen hat Tilo Brandis mehrfach erfolgreich neue Technologien eingeführt und stabiles Wachstum erreicht“, erklärt „Schaltbau“. „Zuletzt war er über einen Zeitraum von drei Jahren als Geschäftsführer des Gleisschwellen-Geschäfts von Vossloh mit Dienstsitz in den USA tätig.“