Zweistündiger Rundgang : Führung durch die Schreinerei der Burghofbühne

Dinslaken Bei einem zweistündigen Rundgang erfahren Besucher, wie die Bühnenbilder fürs Theater entstehen.

Was genau wird auf dem Tenterhof hergestellt? Wie werden dort die Bühnenbilder angefertigt? Welche Schätze beherbergt der Kostümfundus? Welche Arbeiten entstehen in der Schneiderei? Diese und weitere Fragen beantwortet der Förderverein der Burghofbühne am Samstag, 12. Oktober. Er lädt um 15 Uhr zu einem zweistündigen Rundgang durch die Burghofbühne an der Gerhard-Malina-Str. 108 ein und stellt dabei die unterschiedlichen Arbeitsfelder am Theater vor. Gleichzeitig macht er den Weg von der Idee zu einer Inszenierung bis hin zur Premiere nachvollziehbar. Ein besonderes Augenmerk liegt bei dieser Führung auf der Schreinerei. Schreinermeister Nils Katzmarski führt durch sein Reich und erklärt die Schritte von der Bühnenbildzeichnung bis zum Bühnenkonstrukt. Die Führung findet ihren Ausklang bei Kaffee und Kuchen und gemeinsamen Gesprächen. Anmeldung erforderlich bei Rita van Limbeck unter Tel. 02064 4110-0 oder per E-Mail an vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de. Mitglieder zahlen drei Euro/ Nicht-Mitglieder fünf Euro.