Hochkarätiges Kabarett: Selbstbespiegelung im Affenfell

Voerde Fritz Eckenga präsentierte im Gymnasium Voerde sein Programm „Nehmen Sie das bitte persönlich“. Darin geht es auch um die Angst des Kabarettisten vor dem Publikum.

Doch wen sieht es? Die Bühnenfigur, die im Programm „Nehmen Sie das bitte persönlich“ laut Skript in diese missliche Lage gebracht wird oder den Kabarettisten Fritz Eckenga, der sich in der Pause Backstage weiter mit dem Beleuchter absprechen wird, obwohl die komplizierteste Choreographie zwischen Akteur und Licht ja schon geglückt ist? Eckenga bleibt angespannt, er ist Profi, er will eine perfekte Leistung erbringen.

Dass er genau dies, seine Arbeit als Kabarettist und seine Erfahrungen mit Veranstaltern und Publikum auf der Bühne thematisiert, macht Eckengas aktuelles Programm so bemerkenswert. „Es ist eine komprimierte Zusammenfassung von dem, was ich so erlebt habe, es sind Gedanken, die mir seit Jahren durch den Kopf gingen“, so Eckenga im Gespräch in der Pause. Hinzu kommt ein aktuelles Abbild der Gesellschaft, Populismus, die Be- und Abwertung von Menschen wie Waren auf den einschlägigen Plattformen im Internet, die Sucht zu Gefallen und das Thema Angst, mit dem sich Eckenga sehr differenziert auseinandersetzt. Verdichtet hat er dies alles nicht im üblichen Nummernkabarett, sondern in einer Inszenierung, die über weite Strecken den Charakter eines Theatermonologes hat. Ein Kleinkunstveranstalter soll schon angemerkt haben, dass ihm dies zu weit gegangen sei. VHS-Leiter Werner Schenzer, der die „Kultur in Voerde“ veranstaltet, zeigte sich sowohl vom Programm wie von Eckenga als Menschen angetan.