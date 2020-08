69-Jährige erhält in Voerde Schlag in den Nacken : Räuber überfallen Autofahrerin beim Aussteigen

Die Polizei sucht Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Friedrichsfeld Unbekannte haben am Montag gegen 19.15 Uhr an der Alte Hünxer Straße Ecke Hugo-Müller-Straße eine 69 Jahre alte Frau aus Voerde überfallen. Die Frau hatte ihr Auto in einer der dortigen Parktaschen abgestellt und wollte aussteigen.

Um die rechte Schulter hatte sie einen Rucksack gehängt. Plötzlich erhielt sie einen Schlag in den Nacken und fiel ins Innere des Autos. Währenddessen zogen Unbekannte ihr den Rucksack weg und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Voerderin blieb unverletzt, fuhr nach Hause und verständigte die Polizei. Noch während sie mit den Beamten sprach, meldete sich ein Zeuge, der ihren Rucksack an der Bülowstraße in Höhe der Bushaltestelle Poststraße gefunden hatte. Da der Rucksack die Personalpapiere der Besitzerin enthielt, fuhr der Zeuge an die Wohnanschrift, um der Frau ihre Sachen zurückzubringen. Die 69-Jährige stellte fest, dass nichts gestohlen worden war.

Eine Beschreibung konnte die Frau nicht abgeben, da die Räuber sie von hinten angegriffen hatten. Der 22-jährige Zeuge, der ihr den Rucksack gebracht hat, erhielt einen Finderlohn.