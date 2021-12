Keine Verletzten : Feuerwehr löscht Kellerbrand in Friedrichsfeld

Feuerwehr löscht Kellerbrand in Friedrichsfeld

Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich ins Freie retten. Nach Stunden durften sie zurück ins Haus. Verletzt wurde niemand.

Einen Kellerbrand musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag in Friedrichsfeld löschen. Als die Einheiten aus Friedrichsfeld und Spellen zusammen mit der Drehleiter und dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr Voerde eintrafen, stand einer der Kellerräume eines Einfamilienhauses in Flammen.