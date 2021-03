Am späten Mittwochabend : Bewaffneter Raubüberfall auf Restaurant in Friedrichsfeld

Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Friedrichsfeld Am späten Mittwochabend hat ein Mann die Menschen in einem Restaurant in Friedrichsfeld mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Er soll sich vor der Tat schon eine Weile vor dem Betrieb aufgehalten haben, es werden Zeugen gesucht.

Ein Restaurant an der Bülowstraße in Friedrichsfeld ist am Mittwochabend überfallen worden. Gegen 21.45 Uhr betrat ein Mann den Gastronomiebetrieb. Er bedrohte die sechs Menschen, die zu dieser Zeit anwesend waren, mit einer schwarzen Pistole und forderte: „Geld her."

Ein Mitarbeiter packte dem Unbekannten daraufhin Bargeld in eine Plastiktüte und übergab diese. Der Täter lief daraufhin weg, er flüchtete über den Marktplatz in Richtung Poststraße.

Nach den ersten Ermittlungen soll der Polizei soll sich der Unbekannte vor dem Überfall bereits einige Zeit direkt vor dem Restaurant aufgehalten haben. „Dafür gibt es Zeugen, die sich mit den Mitarbeitern nach der Tat unterhalten hatten“, meldet die Polizei.

Diese Zeugen und alle weiteren Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Voerde zu melden.

Es gibt eine Personenbeschreibung des Täters. Er ist etwa 1,80 Meter groß, er trug eine schwarze Jacke von Adidas mit roten Streifen, eine schwarze Hose, eine Brille und eine blaue OP-Maske. Er soll mit polnischem oder russischem Akzent gesprochen haben.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Voerde, Telefon 02855 96380.

(RP)