Spendenbereitschaft in Voerde ist weiterhin enorm : Der nächste Hilfstransport startet nächste Woche

Die Feuerwehr Voerde hat Schläuche für die Ukraine gespendet. Foto: FW

Voerde-Friedrichsfeld Die Friedrichsfelder Ukraine-Hilfe geht weiter. Bei Edeka Stepper können Spenden abgegeben werden. Es werden noch Fahrer gesucht, die die Hilfsgüter von Polen aus in die Ukraine bringen.

Die Spendenbereitschaft der Menschen in Voerde scheint nicht nachlassen zu wollen. Bei Edeka Stepper, dort, wo die beiden großen Übersee-Container stehen, sind so viele Spenden abgegeben worden, dass schon der nächste Hilfstransport auf die Reise geschickt werden könnte, um den Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden, die dringend benötigten HIlfsgüter und Lebensmittel zu bringen.

Andre Stepper (Edeka Stepper), der die Hilfsaktion gemeinsam mit Leonhard Spitzer vom DRK und Georg Schneider (Spedition Schneider) ins Leben gerufen hat, ist tief bewegt, wenn er an die nicht nachlassende Bereitschaft der Voerder denkt, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. „Das habe ich gar nicht für möglich gehalten, dass es so gut läuft und dass auch weiterhin jede Menge Spenden bei uns abgegeben werden“, freut sich Stepper.

Bereits bis vergangenen Dienstag waren bei der Friedrichsfelder Initiative so viele Lebensmittel- und Sachspenden eingegangen, dass sich der erste Hilfstransport auf den Weg machen konnte: ein 40-Tonner-Sattelzug, mit 32 voll beladenen Europaletten. Ziel war die polnische Stadt Opole an der Grenze zur Ukraine. Dort wurden im Beisein polnischer Kontaktleute der Friedrichsfelder die Spenden sortiert und in Kleinbusse umgeladen, deren Fahrer dann in die Ukraine fuhren und die Hilfsgüter an die jeweiligen Empfänger auslieferten.

Für diese Transporte werden weitere Fahrer benötigt. Einige Urkainer wären dazu bereit. Doch sind sie zurückhaltend, da sie, wenn sie es nicht schaffen sollten, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ihre Tour zu beenden und wieder in ihrem Heimatland zu sein, als Deserteure gelten würden, wie Andre Stepper berichtet. An der Lösung dieser Problematik werde gearbeitet.

Beeindruckend war die Dankbarkeit der Menschen, als der Sattelzug aus Friedrichsfeld in Opole ankam. Mit großen Transparenten, auf denen die Namen „Spitzer, Schneider, Stepper“ standen und „Voerde – NRW – Danke“, drückten sie ihre Dankbarkeit aus.