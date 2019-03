Starker Beifall : Orgelvariationen über die Hymne der Bergleute

Friedrich Storfinger spielte auf der Seifertorgel. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Dinslaken Friedrich Storfinger gab Konzert in der Kirche Sankt Vincentius.

Es ist vor allem das letzte Stück im Programm von Organist Friedrich Storfinger, das die Besucher des Orgelkonzertes in der Dinslakener Sankt Vincentius Kirche nachhaltig begeistert. Der in Altötting geborene Kirchenmusiker, der seit 1990 den Städtischen Musikverein in Bottrop leitet, hat sich Andreas Willschers „Variationen über das Steigerlied“ als Schlusspunkt seines Auftritts in der Kirche ausgewählt. So klingt dann erstmal die bekannte Melodie der „Nationalhymne der Bergleute“ durch das Gotteshaus, bevor Storfinger diese immer weiter variiert.

Statt ins Bergwerk schickt der Organist seine Zuhörer mit einer Marschmusikvariante des Stückes auf eine Militärparade, lässt es Walzer tanzen und in den Orient und den Wilden Westen reisen.„Schön!“, ruft eine Zuschauerin begeistert. „Toll!“, kommentiert ein Zuschauer und das Publikum applaudiert.

Allerdings nicht nur für diese musikalische Hommage an den Bergbau, der schließlich auch in Dinslaken eine wichtige Rolle gespielt hat, denn Friedrich Storfinger hat in seinem Programm noch wesentlich mehr zu bieten. Mit breiten, fröhlichen Klängen läutet der Organist mit dem Stück „Festliche Stunde“ von Gerad Bunk sein Konzertprogramm ein. Hier dröhnen am Ende die Bässe durch die Kirche. Filigran dagegen die Melodien, die Friedrich Storfinger der Orgel bei Bachs „Concerto D-Dur“ entlockt.

Überhaupt zieht der Organist in Sachen Klanggestaltung alle Register. Von leisen Melodien in Maurice Duruflés „Prélude et Fugue über den Namen Alain“, die etwas gedämpft klingen, als verfolgten die Zuhörer das Konzert aus einiger Distanz, bis hin zu düster bis majestätisch dröhnenden Basstönen in der „Orgelsonate F-Dur“ von Sir Charles Villiers Stanford, bei denen der Boden des Gotteshauses zu beben scheint. Kräftiger Beifall.

(fla)