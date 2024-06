Friedrich-Althoff-Sekundarschule in Dinslaken „Die Schule verdient es, in guter Erinnerung zu bleiben“

Dinslaken · Nur zwölf Jahre lang existierte die Sekundarschule in Dinslaken. Sie wurde wegen zu geringer Anmeldezahlen geschlossen. In einer Abschlussveranstaltung, in der Wehmut über das Ende mitschwang, wurde nun Abschied von der Friedrich-Althoff-Schule genommen.

28.06.2024 , 17:10 Uhr

Die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung zur Schließung der Friedrich-Althoff-Schule in Dinslaken. Foto: Heinz Schild