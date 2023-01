Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen Unbekannte Täter suchen Friedhöfe in Dinslaken und Voerde heim

In Dinslaken stahlen Unbekannte von einer Friedhofskapelle zwei Kupferfallrohre. Die Kapelle befindet sich an der Flurstraße am Friedhof in Eppinghoven. Auch hier wurden die Täter am Wochenende aktiv. Ein Mitarbeiter des Friedhofs benachrichtigte am Montagmorgen die Polizei und informierte sie über den Diebstahl. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, klärt jetzt die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.