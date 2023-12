Symbol der Hoffnung Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Hiesfeld

Die Friedenslichtaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Auf der Suche nach Frieden“. Unter dem Eindruck des anhaltenden Krieges in der Ukraine und dem schrecklichen Terrorakt der Hamas auf Israel und den daraus resultierenden Reaktionen kommt dem Motto eine ganz besondere Bedeutung zu, was sich auch in den Aktionen am Sonntag, 17. Dezember, widerspiegelt. Um 11 Uhr findet in der Heilig-Geist-Kirche ein Familiengottesdienst statt, danach wird das Friedenslicht verteilt. Es findet danach in der Krippenlandschaft der Kirche seinen Platz und kann zu den Öffnungszeiten (9 bis 16 Uhr) mitgenommen werden.