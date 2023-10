Winterhilfe für Tadschikistan Steigende Preise für Grundnahrungsmittel – „für viele eine Katastrophe“

So auch in diesem September. Immens gestiegene Logistikkosten lassen die Paketaktion in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr zu. „Wir sind froh, dass uns das Friedensdorf auch in diesem Jahr die Möglichkeit gegeben hat, den Einkauf von Grundnahrungsmitteln regional durchzuführen“, so Projektpartner Safar Yorov. „Die Familien hier sind weiterhin stark auf diese Unterstützung angewiesen, um über den Winter zu kommen. Die neue Form der Winterhilfe stärkt die Wirtschaft des Landes und sichert Arbeitsplätze.“