Gutes tun und gewinnen : Lions-Adventskalender fürs Friedensdorf: Türchen 5

Dinslaken Gutes tun und gewinnen: Der Erlös der Aktion geht an das Friedensdorf.

In den Ländern, in denen Friedensdorf International aktiv ist, fehlt es auch oft am Notwendigsten. Bei den Hilfseinsätzen können ehemalige Patienten ihre Dauermedikamente abholen und unsere Partnerorganisationen werden mit Hilfsgütern zur Verteilung wie isotonischen Brausetabletten, Gehhilfen und Kleidung versorgt. 67,6 Tonnen Hilfsgüter wurden dieses Jahr mit in die Heimatländer transportiert.