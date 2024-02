Hilfseinsätze gehen weiter Friedensdorf gibt kranken und verletzten Kindern Chance auf ein gesundes Leben

Holt das Friedensdorf Kinder für eine dringend benötigte Operation nach Deutschland, sind die Jungen und Mädchen vorübergehend von ihren Eltern getrennt. Einigen Familien kann das Friedensdorf diese Trennung ersparen. Schon seit Jahren werden in Armenien, Kirgistan und Usbekistan Operationsprojekte finanziert, um Kindern eine Chance auf Heilung in ihrer Heimat zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr konnte diese Hilfe fortgeführt werden. Seit November 2023 finanziert das Friedensdorf auch in Afghanistan Operationen. „In Kabul werden uns immer mehr Kinder mit schweren Knochenentzündungen vorgestellt“, berichtet Birgit Stifter. „Da der Bedarf an Hilfe seit der Machtübernahme so rasant gestiegen ist, haben wir uns gemeinsam mit dem Afghanischen Roten Halbmond dazu entschieden, in Kabuler Kliniken die Kosten für Behandlungen von Kindern zu übernehmen.“ Seit Anlaufen des Projekts im November 2023 konnten bis zum Ende des Jahres fast 20 Mädchen und Jungen operiert werden. Für die nahe Zukunft hofft Birgit Stifter, dass das Friedensdorf auch in seinem Projektland Angola mit der Finanzierung von Operationen zu sicheren medizinischen Bedingungen vor Ort nachhaltig beitragen kann.