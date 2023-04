Friedensdorf in Afghanistan Kinder zur Behandlung ausgeflogen: „Man fühlt nur noch die Rippen“

Parallel zu den letzten Vorbereitungen in Kabul gab es im Oberhausener Friedensdorf 49 große und kleine Rückkehrer, die sich jubelnd mit den Worten „nach Hause“ verabschiedeten und in den Flieger nach Kabul stiegen. Bei ihrer Ankunft in der afghanischen Hauptstadt wurden sie im Hauptgebäude auf dem Gelände des Roten Halbmondes offiziell in Empfang genommen. Die Begrüßung der Kinder war ein besonderes Event für alle Beteiligten, was viel Organisation seitens des Partners bedeutete und nur dank einer guten Teamarbeit durchgeführt werden konnte. Beim Wiedersehen von Eltern und Kindern spielten sich im „Theatersaal“, in den sowohl zu den Kindervorstellungen als auch zum Wiedersehen geladen wird, Szenen der Rührung ab: Mit Tränen der Freude in den Augen versuchten die Eltern ihre Kinder innerhalb der Gruppe der kleinen Rückkehrer zu erblicken, um sie endlich wieder in ihre Arme schließen zu können.