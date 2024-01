Friedensdorf leistet Hilfe für Gambia Fatoumata kann wieder laufen – ihrem Vater in die Arme

Es sind herzerwärmende Szenen, die sich unlängst am Flughafen der gambischen Hauptstadt Banjul abspielen: Nach eineinhalb Jahren Trennung läuft Fatoumata ihrem wartenden Vater in die Arme. Strahlend vor Glück und Erleichterung hält er seine Tochter fest im Arm. Für das Friedensdorf-Einsatzteam, das im Rahmen des 19. Hilfseinsatzes der in Dinslaken ansässigen Kinderhilfsorganisation für Gambia vor Ort war, ein berührender Anblick.