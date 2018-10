Friedensdorf: 300 Kartons an einem Tag ausgegeben

Dinslaken Für die Jungen in der Hilfseinrichtung werden noch dringend Schuhe und Kleidung gesucht.

„Wir freuen uns, dass so viele Bürger an unsere Schützlinge – besonders an die Mädchen und Kleinkinder – gedacht und bereits fleißig Kleidung für diese gespendet haben“, bedankt sich Friedensdorf-Mitarbeiterin Claudia Peppmüller. Für die Jungen im Oberhausener Friedensdorf gibt es allerdings noch Bedarf. Es werden insbesondere Schuhe ab Größe 23, Jacken, Unterwäsche und bequeme Hosen ab Größe 110 benötigt.

„Aktuell haben wir anteilig mehr Jungen im Dorf und wünschen uns deshalb, dass sich auch diese über Kleidung freuen dürfen. Wir stellen fest, dass viele Bürger, die die Paketaktion in den letzten Jahren mit dem Kauf von Lebensmitteln unterstützt haben, jetzt neue Kleidung einkaufen. Dies freut uns natürlich besonders“, erklärt Claudia Peppmüller. In der Dinslakener Zentralstelle und in den Friedensdorf-Interläden in Sterkrade, Alt-Oberhausen und Schmachtendorf werden die Pakete kostenlos zur Verfügung gestellt. Gefüllte Pakete können noch bis zum 8. Dezember abgegeben werden.