Kriegerischer Konflikt Hoffen auf eine friedliche Lösung im Nahen Osten

In der Einrichtung begegnen sich Kinder mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. „Es wäre Augenwischerei zu behaupten, dass die Heimeinrichtung eine heile Welt ist. Auch dort gibt es Wut und Streit. Dann bemühen sich die Mitarbeitenden nach Kräften, mit den Kindern Wege zu erarbeiten, wie sie Auseinandersetzungen ohne Gewalt lösen können. Sie bemühen sich vorzuleben, was sie weitergeben wollen“, so das Friedensdorf. Es versteht sich als ein Ort der Begegnung. Das Personal des Friedensdorf-Bildungswerks leiste gezielt friedenspädagogische Arbeit. Es arbeite daran, dass „keine und keiner die Hand zum Schlag erhebt, sondern zum Handschlag“.