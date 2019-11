Schützlinge sind angekommen : Friedensdorf-Hilfseinsatz für angolanische Kinder

Dinslaken 6.10 Uhr in der Früh am Düsseldorfer Flughafen. Alles ist für die Ankunft der kleinen Patienten aus Angola, die das Friedensdorf geholt hat, vorbereitet. Sie haben eine weite Reise hinter sich und schauen nun neugierig aus dem Fenster.

Was sie wohl in dieser fremden Welt erwartet? Mit Sicherheit eine lang ersehnte Heilung ihrer Krankheiten und Verletzungen und somit eine Chance auf ein gesundes Leben.

Einige Kinder machen vorsichtig den ersten Schritt aus dem Flugzeug, andere müssen von den Helfern die Ausstiegstreppe behutsam heruntergetragen werden. Viele der Kinder leiden unter einer schweren Knochenentzündung, die bis heute nicht in ihrem Heimatland ausreichend behandelt werden kann. Friedensdorf-Leiter Kevin Dahlbruch und sein Team sowie die Mitarbeiter der angolanischen Partnerorganisation des Friedensdorfes „Kimbo Liombembwa“ standen in Angola vor einer schwierigen Herausforderung. Durch die sinkende Anzahl der Krankenhaus-Freibetten erhielten deutlich weniger Kinder als sonst eine Zusage für ihre Reise nach Deutschland. „Die Anzahl der Freibehandlungen in Krankenhäusern spielt dabei eine ausschlaggebende Rolle, und das Friedensdorf ist permanent auf der Suche nach neuen Behandlungsplätzen. Das ist eine große und zentrale Herausforderung für die Einzelfallhilfe in der Zukunft“, so Kevin Dahlbruch.