Demonstrationen : Fridays for Future: Voerde erstmals dabei

Dinslaken/Voerde Hunderte Jugendliche und etliche Erwachsene gingen in Voerde und Dinslaken auf die Straße, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Für Voerde war es eine Premiere. In Dinslaken waren anfangs rund 300 Menschen unterwegs.

70 bis 80 Teilnehmer sind zu der Protestveranstaltung gekommen, die in der Nähe des Rathauses stattfindet. Es ist die erste Fridays-for-Future-Demo in Voerde. Überwiegend sind Jugendliche der Comenius-Gesamtschule da, deren Schülervertretung zu der Aktion aufgerufen hat. Auch die Voerder Verwaltungsspitze um Bürgermeister Dirk Haarmann ist gekommen.

Weltweit Die Organisation „Fridays for Future“ hat für den gestrigen Freitag weltweit zu Klimaprotesten und Aktionen aufgerufen. In ganz Deutschland folgten junge Leute diesem Ruf und gingen auf die Straße.

Zum Organisationsteam gehören die beiden14 Jahre alten Neuntklässlerinnen Sina Zeisel und Greta Rühl. Warum sie und die übrigen Jugendlichen an diesem Freitag nach dem Unterricht demonstrieren? „Um den Politikern die Augen zu öffnen. damit sie sehen, was sie der Welt angetan haben.“ Gemeinsam machen die Jugendlichen ihrem Ärger Luft und skandieren „Wir sind viele, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“

Fridays for Future in Dinslaken : Nächste Klima-Demo mit Musik

Nichtsdestotrotz lassen die Jugendlichen ihre Botschaft durch Lautsprecher schallen. So wie die elfjährige Zoé: „Die Emissionen der 20 größten Industrieländer sinken nicht, sie steigen“, sagt sie. Das Klimapaket der Bundesregierung werde Deutschlands C02-Ausstoß ebenfalls nicht senken, sondern steigen lassen. „Übrigens leiden Kinder am meisten unter dem Klimawandel. Kinder leiden am meisten unter Naturkatastrophen und Hungersnöten“, trägt Zoé vor.

Beim vorherigen Klimaprotest in Dinslaken waren noch deutlich mehr Menschen dabei. Das könnte auf abnehmendes Interesse hindeuten. Es könnte allerdings ebenso gut am Wetter liegen oder daran, dass es diesmal auch in anderen Städten wie Voerde Veranstaltungen gibt. Die 17-jährige Teilnehmerin Hadia jedenfalls sagt, dass ihre Motivation nicht sinkt: „Der Drang, hier herzukommen, verstärkt sich eigentlich noch“, sagt sie. Was sie antreibt: „Dass man immer noch nicht ernstgenommen wird.“