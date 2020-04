Großveranstaltungen verboten : Corona torpediert das Fantastival im Burgtheater

Dinslaken Die Chancen, dass das Fantastival Dinslaken im Juli wie geplant stattfinden kann, standen schon lange schlecht. Seit gestern gehen sie gegen Null. Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden.

Und wenn Besucher, die bereits Karten haben – und das sind sehr viele – dann im nächsten Jahr kämen. Geld zurück gäbe es eh nicht. Das sei gesetzlich geregelt. Natürlich gäbe es die Möglichkeit, die Tickets gegen Gutscheine einzutauschen. Aber dafür sei es noch zu früh. Die Entscheidung, dass das Open-Air-Spektakel in Burgtheater und Burginnenhof groß genug ist, um tatsächlich abgesagt zu werden, ist Ländersache. Und was letztlich in Düsseldorf beschlossen wird, müsse die Freilicht AG zunächst abwarten, sagt Lea Eickhoff. Wirklich optimistisch, dass sich noch etwas zum Guten wendet, ist sie nicht. „Es sind harte Zeiten“, sagt sie. „Wir waren so gut, wir hatten so tolle Künstler. Die Plakate und Flyer sollten gerade in Druck gehen. Das ist für alle total traurig. Wir sind geschockt.“