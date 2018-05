Dinslaken: Freibadverein zeigt "Spiel ohne Grenzen"

Dinslaken Vor fast 50 Jahren, am 25. Mai 1968, fand "Spiel ohne Grenzen" in Dinslaken statt. Die Schmierseifen-Spieleshow übertrug der WDR damals live aus dem Freibad Hiesfeld. Moderator war der unvergessene Camillo Felgen.

Das Ergebnis ist in die Geschichte eingegangen: Osterholz-Scharmbeck gewann gegen Dinslaken mit 20:2. Grund genug, das Ereignis noch einmal ins Bewusstsein zu rufen, sagt der Freibadverein Hiesfeld und zeigt den Beitrag am Samstag, 18. Mai, ab 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus an der Kirchstraße.