Begehung hat stattgefunden : Experten waren im Freibad Hiesfeld

Dinslaken Die Fachleute seien „positiv überrascht“ vom Zustand verschiedener Anlagen.

Der Freibadverein Hiesfeld hat eine erste Begehung mit drei Fachleuten im Schwimmbad in Hiesfeld durchgeführt. Ein Architekt, ein Bäder-Planer und ein Statiker hätten sich das vorhandene Becken angesehen.

„Nach Augenscheinnahme waren alle angenehm überrascht über den guten Zustand des Beckens und der Sanitäranlagen vom Jahr 2009 und der restlichen Anlage“, fasst der Vereinsvorsitzende Thomas Giezek zusammen. „Die rechnen das jetzt durch und machen uns eine Machbarkeitsstudie.“ Erwartet würden erste Ergebnisse Anfang bis Mitte Mai. Im Raum steht also die Überlegung, das vorhandene Becken wieder instandzusetzen. Bislang hätten die Planer, die sich für die Stadtwerke Dinslaken mit der Anlage befassten, immer nur die Fläche neben dem vorhandenen Becken für einen Neubau betrachtet, meint Thomas Giezek. „Es wurde immer erwähnt, dass das die kostengünstigste Alternative wäre. Die Gründe dafür konnten sich den Fachleuten bei der Besichtigung allerdings nicht erschließen.“

Einer Schief-Stellung der Anlage könne man durch „intelligente Maßnahmen“ begegnen. Was Finanzierungsfragen angeht, stellt der Verein weitergehende Überlegungen an. „Auch das Thema Investorenmodell oder ein Bau und eine Betreuung durch den Verein sollen noch geprüft werden“, so Giezek.