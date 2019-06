Problem mit der Chlorungsanlage : Freibad Voerde wegen technischen Problems geschlossen

Das Freibad in Voerde. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Voerde Das Freibad in Voerde ist am heutigen Mittwoch wegen einer technischen Störung geschlossen. Besucher standen am Vormittag vor verschlossenen Türen, über Aushänge und via Internet informierte die Stadt über das Problem.

„Wir konnten heute Morgen nicht öffnen, weil das Wasser eine Trübungserscheinung aufzeigte“, erklärt dazu der Voerder Beigeordnete Wilfried Limke. „Dem mussten wir erstmal auf den Grund gehen.“

Es wurde festgestellt, dass es eine Fehlfunktion an der Chlorungsanlage gab. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese zu beheben“, so Limke. Ein Unternehmen habe sich sofort an die Reparatur gemacht, anschließend müsse das Becken noch gereinigt werden, und man müsse alles überprüfen: „Es muss klar sein, dass die Chlorungsanlage ordnungsgemäß läuft.“