Idyllisch gelegene Anlage : Freibad Voerde feiert 60-Jähriges

Einfach lauschig, die Anlage unter Bäumen: Das Freibad in Voerde. Am Sonntag, 30. Juni, ist die große Party zum 60-jährigen Bestehen. Foto: Günther Jacobi

Voerde Am 27. Juni 1959 – dem Siebenschläfer-Tag – wurde das Freibad Voerde eröffnet. Am Sonntag wird nun ganz groß gefeiert. Dickes Pech: Wegen eines technischen Problems musste das Bad gestern und heute geschlossen werden.

Seit auf den Tag genau 60 Jahren ist das Voerder Hermann-Breymann-Freibad die Pilgerstätte zur Abkühlung für Menschen aus der ganzen Umgebung, die kleine Oase an heißen Sommertagen. Und ausgerechnet vor dem runden Geburtstag meinte es die Technik nicht gut mit den Voerdern: Am Mittwoch standen Badegäste vor verschlossener Tür. Auch heute ist das so, allerdings nur zur Sicherheit. Die große Geburtstagsfeier, die am Wochenende begangen wird, ist nicht gefährdet.

„Wir konnten heute Morgen nicht öffnen, weil das Wasser eine Trübungserscheinung aufzeigte“, erklärte der Voerder Beigeordnete Wilfried Limke am Mittwoch. „Dem mussten wir erstmal auf den Grund gehen.“ Festgestellt wurde eine Fehlfunktion an der Anlage, die das Wasser mit Chlor versetzt. Der Defekt wurde noch am Mittwoch behoben. Trotzdem bleibt das Bad auch Donnerstag zu: Das Becken wird noch gereinigt, und es wird getestet und sichergestellt, dass wirklich alles reibungslos funktioniert.

Info Freier Eintritt zur Feier des Tages am Sonntag Tag der offenen Tür Zur 60. „Geburtstagsparty“ des Freibades Voerde am Sonntag, 30. Juni, ist der Eintritt frei. Es gibt neben den Attraktionen für Spaß und Erholung auch Einblick in die Technik des Bades. Adresse Hermann-Breymann-Bad, Allee 2 in Voerde

Am Freitag soll das Schwimmbad wieder öffnen. Und am Sonntag, 30. Juni, wird dann groß gefeiert. Die Stadt Voerde spendiert freien Eintritt für alle. Der Förderverein „Voerder Bäder“ organisiert ab 11 Uhr ein buntes Programm mit Wasserkrake, Hüpfburg, ein Kinder-Trödelmarkt ist geplant, es gibt Schachspiel und es wird ein Glücksrad aufgestellt.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Günther Jacobi, blickt zurück auf 60 Jahre Schwimmen und Baden in Voerde. Am 27. Juni 1959, einem Samstag bei bestem Wetter und gleichzeitig Siebenschläfertag, wurde das Freibad in Voerde feierlich seiner Bestimmung übergeben. Ein Ereignis, das über die Stadtgrenzen hinaus Aufsehen erregte.

Heute seien die Spitzenjahre vorbei. „Ein- bis zweitausend Tagesgäste gehören trotz Klimawandel der Vergangenheit an“, schreibt er in seinem kleinen Rückblick. „Dennoch ist das Voerder Freibad eine kommunale Erfolgsstory. Denn in den ersten Jahrzehnten hat unser Freibad das Schwimmsport- und Freizeitangebot in unserer Stadt maßgeblich geprägt.“ Nach vierzig Jahren habe das Freibad nicht mehr so schön ausgesehen: Die Bäume seien zwar zu einem stattlichen Park gewachsen, aber Technik und Bausubstanz zeigten Verschleiß. Die Sanierung sei nötig gewesen, um die Betriebsbereitschaft zu sichern. Dann kursierten 2004 auch noch Gerüchte über eine mögliche Schließung, was 2005 zur Gründung des gemeinnützigen Fördervereins Freibad Voerde führte.

„Der Verein investierte in den folgenden 14 Jahren mit Mitgliederbeiträgen und Spenden gut 140.000 Euro in die Attraktivitätssteigerung, sowie mit enormer Mannkraft Jahr für Jahr in die Betriebsbereitschaft der Anlage“, so Jacobi. „Heute ist die schwimmende und badende Voerder Bevölkerung stolz auf dieses Kleinod an der Allee, um das uns die benachbarten Gemeinden zu Recht beneiden.“