Ärger um den jüngsten Ratsbeschluss : Freibad Hiesfeld – SPD attackiert Thomas Giezek

Dinslaken Die SPD-Fraktion im Dinslakener Stadtrat kritisiert die Fraktion der UBV wegen Äußerungen des UBV-Mitglieds Thomas Giezek. Dieser ist zugleich Vorsitzender des Hiesfelder Freibadvereins. Er hat unter anderem beklagt, dass einzelne Gäste bei der jüngsten Ratssitzung keine Fragen stellen durften.

Besagte Personen seien weder Ratsmitlieder noch Dinslakener, stellt die SPD dazu in einem offenen Brief an die UBV-Fraktion fest: „Sie wissen genauso gut wie wir, dass die städtische Hauptsatzung dies ausdrücklich nicht zulässt.“ Sie will von der UBV wissen: „Welches Verständnis vom Umgang mit Recht und Gesetz haben Ihre Ratsmitglieder?“