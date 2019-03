Der Freibadverein Hiesfeld soll sich jetzt also selbst auf die Suche machen, um Planer zu finden, die das Schwimmbad im Ort doch noch bauen. Und die müssen sich dann verpflichten, an einer Ausschreibung teilzunehmen und einen Zuschlag anzunehmen.

So sieht es also aus und so fühlt es sich an, wenn Politiker einen Haufen Kritiker mal so richtig auflaufen lassen wollen. Schade, dass das so geschehen ist.