Bürger lassen Formalitäten prüfen: Freibad Hiesfeld: Juristen werden beauftragt

Dinslaken Sowohl der Freibad-Verein als auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens nehmen sich Anwälte.

Die drei Initiatoren von „Pro Freibad“ wollen ihr Bürgerbegehren für den Bau wieder in Gang bringen. Die Stadtverwaltung hält das für rechtlich nicht möglich. „Der Bürgermeister ist der Meinung, der Rat solle darüber befinden“, erklärt Sprecher Rainer Horstmann. „Wir sind aber der Meinung, dass ist allein Sache der Verwaltung.“ Die Bürger fürchten, dass die Verwaltungsspitze die Angelegenheit „aussitzen“ will, und wollen das durch das Einschreiten eines Anwalts verhindern. „Wir erwarten vom Bürgermeister einen rechtswirksamen Beschluss, der uns in die Lage versetzt, gegen die Verwaltung zu klagen“, fordert Horstmann.

An den Bodengutachten, die über die schwierigen Verhältnisse beim Baugrund auf dem Areal urteilen, zweifelt man beim Freibadverein nach Rücksprache mit Fachleuten ausdrücklich nicht. „Die sind in Ordnung“, stellt der Vereinsvorsitzende Thomas Giezek fest. Was seine Vereins-Mitstreiter und er in Zweifel ziehen, sind aber die Schlüsse, die draus abgleitet werden.