Stadtwerke Dinslaken kaufen Areal Mehr Platz am Dinamare: Hundewiese wird Liegewiese

„Ein Ungleichgewicht“, meinen die Stadtwerke, wenn man davon ausgehe, dass sich an einem heißen Sommertag bei 2000 Besuchern am Tag durchaus 1300 Menschen gleichzeitig im Dinamare aufhalten. Platz im Wasser ist für rund 300 Gäste, was aber reiche, da die Gäste im Freibad nicht ununterbrochen schwimmen. Aber um sich auf der Liegewiese wohlzufühlen und Freiraum um seine Decke und Matte zu haben, kalkuliert die Dinslakener Bäder GmbH mit einem Liegeflächenbedarf von 9,75 Quadratmeter pro Badegast, also insgesamt 12.675 Quadratmeter.