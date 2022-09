Geschenke in Dinslakener Ratssitzung überreicht : Freibad-Areal: Ein Kompromiss soll her

Gerd Baßfeld (von links), Louisa Zühle und Dieter Holthaus von der Fraktion Die Linke hatten „M(a)uschelgutscheine“ für die Vorsitzenden der Fraktionen von SPD, CDU und UBV zur Ratssitzung mitgebracht. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Den Arbeitsauftrag, eine tragfähige Lösung für den geplanten Bürgerpark zu finden, vergab der Rat an die Bürgermeisterin. Sie zeigte sich davon gar nicht begeistert und will sich den Schwarzen Peter nicht zuschieben lassen.

Geschenke an ausgewählte Personen wurden in der Sitzung des Dinslakener Rates verteilt. Allerdings freute sich nicht jeder der Beschenkten darüber. Ratsherr Thomas Giezek, der als Parteiloser der FDP-Fraktion angehört, bedachte Bürgermeisterin Michaela Eislöffel mit einer Glocke. Damit dankte er ihr dafür, dass sie die Angelegenheit Stammen-Haus zur Chefinnensache gemacht hat und der Eigentümer des Wohn- und Geschäftsgebäudes nun wohl endlich die längst überfälligen Fassadenarbeiten durchführt. Die Linken hatten sich etwas Besonderes für die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und UBV einfallen lassen. Denen hatte sie jeweils einen „Gutschein für ein M(a)uschel-Menue im Bistro Hinterzimmer“ mitgebracht. Damit spielten sie darauf an, wie es zu dem gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen gekommen war, dass die Stadtwerke die weitere Planung, die Umsetzung und den Betrieb des Bürgerparks auf dem Hiesfelder Freibadgelände übernehmen sollten. Doch mit diesem Vorstoß verärgerten sie viele Bürger, die sich in das bisherige Beteiligungsverfahren eingebracht haben und sich nun ausgebootet fühlen.

SPD, CDU und UBV hatten vor der Ratssitzung für einen Paukenschlag besorgt. Denn tags zuvor brachten sie einen weiteren gemeinsamen Antrag auf den Weg. Darin wird unter anderem festgestellt, dass „zur zukünftigen Nachnutzung des ehemaligen Freibadgeländes in Hiesfeld ein großer Diskussionsbedarf in de Stadtgesellschaft besteht“. Zudem würden „dem Rat Informationen von elementarer Bedeutung, unter anderen zur Begrenzung der Umsetzbarkeit durch bestehenden Artenschutz, zu den Auswirkungen auf dem städtischen Haushalt und in Fragen des Planungsrechtes“ fehlen. Auch gehen sie davon aus, dass in finanzieller Hinsicht kein zeitlicher Druck für eine Entscheidung bestehe, da es auch 2023 diverse Möglichkeiten zur Beantragung von Fördergelder geben werde. Und sie erinnern daran, dass die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster hinsichtlich der Klage des Freibadvereins noch aussteht.

Info Das sagt die Dinslakener Stadtverwaltung Nicht zu realisieren Der Rat kann die Bürgermeisterin nicht beauftragen, einen Kompromissvorschlag persönlich herbeizuführen, so sieht es die Verwaltung. Der Auftrag richte sich an die Verwaltung als Ganzes und an die Bürgermeisterin in ihrer Funktion als Leiterin der Verwaltung. Der Beschluss sei fachlich in der vorgegebenen Zeit nicht zu realisieren, so Stadtsprecher Marcel Sturm auf Nachfrage. Zwischen der Dezembersitzung und dem Beginn der ersten Sitzungsfolge 2023 lägen nur wenige Wochen sowie die Weihnachtsferien. In dieser Zeit werde es aller Voraussicht nach nicht möglich sein, eine Verständigung zwischen allen Beteiligten zu erzielen.

Deshalb beantragten die drei Fraktionen nun, dass die Verwaltung bis zur Dezemberratssitzung alle offenen Fragen zum Artenschutz, zum Planungsrecht und zur Wirtschaftlichkeit beantworten soll. Die Stadtwerke sollen beauftragt werden, zu dieser Sitzung ein fertiges Konzept vorzulegen, das als Grundlage die Wünsche der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsverfahren hat. Zudem wird erwartet, dass die Bürgermeisterin zwischen der Dezembersitzung und der ersten Ratssitzung im Jahr 2023 „einen für alle Seiten tragbaren Kompromissvorschlag unter Berücksichtigung beider Pläne“ herbeiführt.

Mit diesem Arbeitsauftrag konnte die Verwaltungschefin sich nicht anfreunden, was sie auch sofort unmissverständlich deutlich machte. „Wir haben einen zweijährigen Prozess mit Bürgerbeteiligung hinter uns. Ich kann mir nicht vorstellen, wie bis März ein tragfähiger Kompromissvorschlag erarbeitet werden soll“, sagte die Bürgermeisterin. Denn dies ist nach ihrer Ansicht in der Kürze der Zeit nicht zu schaffen. Sie sah andere am Zug und meinte die drei Fraktionsvorsitzenden, die sie als die „nicht sprechenden Herren“ bezeichnete. Diese sollten erst klären, was sie wirklich wollten. Zudem erklärte Eislöffel, dass sie sich nicht den Schwarzen Peter werde zuschieben lassen, deshalb steige sie aus dem geforderten Runden Tisch aus.

Gerd Baßfeld (Die Linke) warf den drei Fraktionen vor, die Stimmung in Sachen Freibadareal aufgeheizt zu haben. Sie hätten den Dialog mit den anderen Parteien viel früher suchen müssen. Als dann von einem SPD-Vertreter der Antrag auf Ende der Debatte gestellt wurde, fragte Gerd Holthaus (Die Linke) verärgert nach dem Demokratieverständnis der Sozialdemokraten. Der Antrag auf Debattenende wurde allerdings abgelehnt.