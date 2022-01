Aus dem Verkauf von Handarbeiten : Frauenhilfe spendet 2500 Euro an mehrere Vereine

Frauenhilfe spendet 2500 Euro an mehrere Vereine

Drevenack Der Erlös aus zwei Jahren Arbeit wird jetzt für gute Zwecke unters Volk gebracht. Die Frauenhilfe unterstützt die Gemeinde und Organisationen, die kranken Kindern und ihren Familien helfen.

Das Geld wird sechs verschiedenen Gruppen übergeben. Der Eltern- und Freundeskreis für Menschen mit und ohne Behinderung in Schermbeck erhält 1000 Euro. Jeweils 250 Euro erhalten der Förderverein Kinderpalliativmedizin „Löwenzahn & Pusteblume“ in Wedel, der Verein „Gänseblümchen Voerde“, der krebskranke Kinder unterstützt, der Verein „Bunter Kreis Duisburg“, der frühgeborene, behinderte und kranke Kinder und ihre Familien auf ihrem Weg vom Krankenhaus ins Leben zu Hause unterstützt, die Evangelische Stiftung Lühlerheim und die Jugendlichen der Evangelischen Gemeinde Drevenack. Ebenfalls 250 Euro gehen an die Kirchengemeinde für die Renovierung der Orgel.