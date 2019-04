Spenden fürs Dach: Frauenchor Mehrum singt fürs Kirchendach

Voerde Fürs Konzert mit dem Projektchor und Spellener Flötenkreis gab es kräftigen Beifall.

Da beim Jubiläumskonzert zum 45. Bestehen des Frauenchores Mehrum im vergangenen Herbst die Resonanz so groß war, dass nicht alle eine Eintrittskarte bekommen konnten, die gerne zugehört hätten, wiederholte der Chor am im Rathaussaal sein Konzert. Diesmal gab es ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins Baudenkmal Kirche Götterswickerhamm und der Hospiz-Initiative Wesel. Im gut gefüllten Saal bescherte der Frauenchor gemeinsam mit dem Projektchor (Leitung Judith Freikamp), dem Flötenkreis der evangelischen Kirche Spellen (Leitung Friedhelm Freikamp) und Anneliese Freikamp am Klavier dem Publikum unter dem Motto „Lieder sollen uns begleiten“ eine musikalische Auszeit – mit Stücken, die nicht nur Wegbegleiter in unterschiedlichen Lebenslagen sein können, sondern auch zu Herzen gehen. Mit „Überall auf der Welt singt man Lieder“ gelang dem Projektchor ein schöner Auftakt, der das Verbindende und die positive Kraft der Musik zeigte. Die wurde auch im instrumentalen Spiel des Flötenkreises beim „Allegretto“ von James Hook hörbar. Die Sängerinnen vom Frauenchor brachten mit sichtlicher Freude Lieder wie „Sing mit mir“, „Gesang verschönt das Leben“ oder ein schwungvolles Medley zu „Sister Act“ zu Gehör. Ein schönesWechselspiel aus verschiedenen Stimmungen zeigte der Frauenchor bei dem Stück „Die Möwen“.