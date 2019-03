Emotionen II: Frauenchor Drevenack voller Gefühl

Hünxe Zum 45-jährigen Bestehen gab es ein Potpourri aus Schlager, Musical und Pop.

Gut 100 Gäste strömten zum Anlass des besonderen Jubiläums in die evangelische Kirche Drevenack. „Das ist in 45 Jahren das zweite Mal, dass wir uns in die Welt der Evergreens begeben“, begrüßte die erste Vorsitzende des Chores, Susanne Entrop-Leibner, die Gäste.