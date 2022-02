Vorbereitungstreffen : Frauen begehen den Weltgebetstag

Info

Die Ursprünge Die ersten Gebetstage gab es ab 1887 in den USA. Der erste Weltgebetstag wurde am 4. März 1927 gefeiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich erstmals deutsche evangelischen Frauenhilfen dem Weltgebetstag an.

Ökumenisch Isolde Ufermann erinnerte an Drevenacker Gottesdienste zum Weltgebetstag, die schon in den 1950er Jahren stattfanden. Seit 1970 schlossen sich auch die römisch-katholischen Frauenverbände an. Seither treffen sich evangelische und katholische Frauen regelmäßig zu ökumenischen Gottesdiensten am Weltgebetstag.