Ein Experiment : Erster politischer Salon für Frauen

Lebhafte Disskussionen gab es im Hexenhaus. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Dinslaken Das Thema des Abends: Armut ist weiblich.

Einen ungewöhnlichen Anblick bietet Carolin Kebekus im Brautkleid. Die Komikerin befindet sich für die satirische ZDF-Sendung „Die Anstalt“ im Wettlauf mit ihrem eigenen Mann. Das Rennen kann sie nur verlieren: Nach Jahren der Kindererziehung und Aufopferung, in denen sie nicht in ihrem ursprünglichen Beruf gearbeitet hat, bleiben ihr in dem gespielten Drama nur 600 Euro Rente. Der strahlende Gewinner ist ihr Ex-Mann, der inzwischen eine jüngere Frau geheiratet hat. Diese kurze Filmsequenz war der Startpunkt für eine spannende Diskussionsrunde im Hexenhaus.

Zum ersten politischen Salon waren am Mittwoch zahlreiche Frauen gekommen. In gemütlicher Runde diskutierten sie angeregt über die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das Thema des Abends: „Die Armut ist weiblich!“ Zwischendurch wurden Häppchen gereicht. Organisiert wurde der Gedankenaustausch von der Gleichstellungsstelle und dem Agenda-Büro der Stadt Dinslaken. „Der politische Salon soll an das Abendbrotgespräch von früher anknüpfen“, sagte Lucie-Maria Rodemann, Agenda-Beauftragte der Stadt, zu Beginn des Abends. „Wir geben die Themen vor, Sie diskutieren miteinander und wir schauen, was dabei herauskommt. Es ist ein Experiment“, erklärte sie.

Ein Experiment mit Zündstoff. Einige Themen wurden kontrovers, aber immer fair diskutiert. „Ich glaube die Problematik aus dem Film trifft die jetzige Generation auch“, sagte Teilnehmerin Judith Horstkamp. „Eine Freundin von mir musste ihren Job kündigen, weil es keine Kinderbetreuung gibt“, empörte sie sich. „Deshalb ist es so wichtig, sich ein Netzwerk zu schaffen, das einen trägt“, sagte Teilnehmerin Petra Herbst. Sie selbst sei mit ihrer Nachbarschaft gut vernetzt. Zudem könne sie sich vorstellen, später mit ihrem Mann in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen. Auch Teilnehmerin Rosi Hannemann hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Ich konnte das Ehrenamt nur leisten, weil ich hilfsbereite Nachbarn hatte“, sagte sie. „Allerdings sind gerade die älteren Menschen oft skeptisch, obwohl sie einsam sind“, gab Teilnehmerin Lore Penzel zu bedenken. So sei es nicht immer leicht, Kontakt zu den Nachbarn aufzunehmen. „Es muss die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, wer sich um die Kindererziehung kümmert, ob Mann oder Frau“, forderte Trude Tobias. „Dafür müssen sich die Strukturen ändern.“

Auch Horstkamp fand, dass gesellschaftlich einiges schief läuft: „Für Mädchen heißt es auch heute noch: Prinzessin sein und zu Hause bleiben.“ Und weiter: „Dinslaken ist ein schlechtes Pflaster für Mütter und Väter, denn die Gleichstellung funktioniert andersherum auch nicht“, gab sie zu bedenken. Judith Horstkamp sprach das Thema Ausbildung von Erziehern an „Es wird gesellschaftlich nicht wertgeschätzt, dass im Kindergarten die Basis gelegt wird“, kritisierte Trude Tobias an.

(af)