Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktionen aus der Stadt unter Schock : Fall Voerde – die Fassungslosigkeit bleibt

Blumen und Kerzen stehen an Gleis eins am Bahnhof in Voerde. Foto: dpa/Marcel Kusch

Voerde Bestürzung in Voerde – bei Bürgern, beim Arbeitgeber von Anja N., in den Kirchengemeinden. Die 34-jährige wurde am Samstag am Bahnhof vor einen Zug gestoßen. Die Bundespolizei äußert sich zur Sicherheit an den Gleisen.