Nach tödlichem Unfall : Wer erkennt diesen Schlüssel? Polizei bittet um Hinweise zu unbekannter Toter

Foto: Polizei Wer kennt diesen Schlüsselbund.

Dinslaken Eine Frau war am Sonntag an Bahngleisen in Hiesfeld unterwegs. Dort wurde sie von einem ICE erfasst. Ihre Identität ist bislang noch unklar.

Die Polizei versucht weiter, die Identät der Frau zu klären, die am vergangenen Sonntag gegen 16.05 Uhr auf den Bahngleisen in Hiesfeld in der Nähe der Sterkrader Straße von einem ICE erfasst und tödlich verletzt wurde.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,56 Meter groß

circa 70 Jahre alt

eine normale Figur

blaue Augen

mittellange, blond gefärbte Haare

Sie trug eine dunkelgrüne Daunenjacke und eine schwarze Jogginghose.

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei zusätzlich das Foto eines Schlüsselbunde mit einem Herzanhänger, der vermutlich der Toten gehört hat. Möglicherweise kennt jemand den Anhänger oder den Schlüsselbund? Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.

(RP)