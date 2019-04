Mann wurde zudringlich : 27-Jährige schlägt Angreifer mit Tritt in die Flucht

Der Unbekannte verfolgte die Frau vom Bahnhof Voerde bis zur Alexanderstraße. Foto: Heinz Schild

Voerde Mit einem Tritt hat eine 27-jährige Frau aus Oberhausen am Montagabend in Voerde einen Angreifer abgewehrt und in die Flucht geschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die junge Frau war gegen 21.42 Uhr am Bahnhof Voerde aus dem Zug aus Oberhausen ausgestiegen. Bereits während der Fahrt hatte sie der Unbekannte mehrfach angesehen. In Voerde stieg er ebenfalls aus und folgte der Frau bis zur Alexanderstraße. Dorst näherte er sich ihr von hinten, umarmte sie und sprach sie auf Englisch an. Nachdem die Frau ihn aufgefordert hatte zu verschwinden, entfernte sich der Mann zunächst. Plötzlich drehte er sich aber um, ging auf die 27-Jährige zu und zeigte sich in schamverletzender Weise.

Die 27-Jährige trat dem Mann zwischen die Beine, woraufhin der Unbekannte versuchte, die Frau zu schlagen. Schließlich flüchtete er in Richtung Barbarastraße.

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, dunkelhäutig, hat schwarze Haare und eine schmale Figur. Er trug eine Camouflage-Jacke und eine dunkel Jeans. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack. Hinweise an die Polizei in Voerde, Telefon 02855 96380.

(RP)