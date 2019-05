Ungewöhnlicher Hilfseinsatz : Ringschneider versagt: Juwelier hilft Patientin

Dinslaken Patientin in Not: Was tun, wenn im Krankenhaus das Gerät versagt, um einen Ring von einem geschwollenen Finger zu schneiden?

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Montag in ein Dinslakener Krankenhaus gerufen. Eine Patientin war in die Notaufnahme gekommen, weil ihr entzündeter Finger derart angeschwollen war, dass die Frau ihre Ringe nicht mehr auf normalem Wege lösen konnte. Da einer der Ringe aus Stahl gefertigt war, versagte auch der Ringschneider des Krankenhauses seinen Dienst. Ein Juwelier von der Voerder Straße half der Feuerwehr nach einem kurzen Anruf auf unbürokratische Weise. Er stellte den passenden Ringschneider mit geeigneter Schneide zur Verfügung. Mit diesem Gerät konnte die Patientin schnell von dem schmerzhaft sitzenden Ring befreit werden.

