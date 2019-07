Kostenpflichtiger Inhalt: Zweiter Zeuge berichtet von Ereignissen am Bahnsteig Voerde : „Sie hatte wirklich keine Chance zu reagieren“

Besucher am Trauerort am Bahnhof Voerde. Ein Zeuge beschreibt, dass Anja N. noch hinter der weißen Sicherheitslinie stand, also im Sicherheitsabstand zum Gleis, als sie gestoßen wurde. Foto: Zehrfeld

Hamminkeln Am Samstag wurde eine Frau am Bahnhof Voerde vor einen Zug geschubst und ist gestorben. Zwei Männer hielten den Angreifer fest. Jetzt schilderte der zweite junge Mann, was genau an jenem Morgen geschehen ist.