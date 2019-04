Wechsel an der Spitze : Frank Steenmanns neuer Voerder CDU-Chef

Bernd Altmeppen trat nach vier Jahren nicht erneut für den Posten an.

Voerde An der Spitze der CDU hat sich am Donnerstag ein Wechsel vollzogen: Der bisherige Vorsitzende des Stadtverbandes, Bernd Altmeppen, trat auf der Jahreshauptversammlung bei den turnusgemäß anstehenden Vorstandswahlen nach vier Jahren nicht erneut für den Posten an. Auf den 57-Jährigen folgt Frank Steenmanns, der als einziger Kandidat seinen Hut in den Ring warf. Die Versammlung – es waren 37 Mitglieder anwesend – wählte den 52-Jährigen einstimmig, bei vier Enthaltungen. Steenmanns wisse als Ur-Voerder vielleicht besser, wie das Voerder Volk ticke, hatte Altmeppen – gebürtiger Dortmunder – mit Verweis auf die 2020 anstehende Kommunalwahl und die von Fraktionschef Ingo Hülser ausgegebene Lösung, dass die CDU wieder stärkste Fraktion im Rat werden solle, vor der Wahl bemerkt.