Kommunalpolitik FDP Dinslaken: Runder Tisch zur Stärkung der Zusammenarbeit

Die FDP-Fraktion hat jetzt einen Antrag eingebracht, in dem sie die Einberufung eines Runden Tischs zur Stärkung der Zusammenarbeit und positiven Außendarstellung der Stadt fordert. Denn in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren haben die Liberalen den Eindruck gewonnen, „dass vermehrt über einander statt miteinander gesprochen wird“, wie es in den Antrag heißt. Die Verwaltung scheine gespalten zu sein, die Nachwuchssituation in der Kommune wird als „alarmierend“ bewertet. Dieser Zustand müsse geändert, die Stadt in positives Licht gerückt werden. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist nach Überzeugung der FDP, ein Coaching mit einer externen Firma durchzuführen, die die Teilnehmenden dabei unterstütze, als „Team Dinslaken“ zusammenzuarbeiten und so eine positive Arbeitskultur zu etablieren. Um dies zu erreichen, soll ein Runder Tisch einberufen werden, der aus Vertretern der Verwaltung, des Rates und gegebenenfalls einer externen Coaching-Firma besteht. Ziel soll es sein, bestehende Probleme anzusprechen, Lösungen zu erarbeiten und Maßnahmen zu entwickeln, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die positive Außendarstellung der Stadt zu stärken.