Fotowettbewerb in Hünxe : Schöne Fotos aus Hünxe

In Hünxe schöne Fotomotive zu finden, ist nicht schwer. Die Gemeinde Hünxe wollte die schönsten und rief Fotobegeisterte aus Hünxe und Umgebung zu einem Wettbewerb auf. Aus mehr als 200 Einsendungen wurden jetzt drei Gewinnerbilder ermittelt: Auf Platz eins landete Bettina Spennemann aus Dinslaken. Sie überzeugte mit einer im Wesel-Datteln-Kanal gespiegelten Brücke (Foto). Ihr Preis: ein Segelflug mit dem Luftsportverein Dinslaken. Auf Platz zwei landete Andreas Gräwe aus Hünxe mit einem Sonnenuntergang hinter der Schleuse. Er hat eine Paddeltour auf der Lippe gewonnen. Platz drei holte Daniel Paus aus Hünxe. Auf seinem Foto schickt die untergehende Sonne ihre letzten Strahlen in eine Allee. Am Horizont drehen sich Windräder. Paus hat einen Frühstücksgutschein für das Landhaus-Café Selders in Drevenack gewonnen.