In Dinslaken getötete Dreijährige Dringend gesucht – wurde in diesem Wagen die Leiche transportiert?

Die am vergangenen Donnerstag (12. Oktober) unter Mordverdacht festgenommene Mutter der getöteten Dreijährigen schweigt unterdessen. Das erklärte Staatsanwalt Martin Mende am Dienstag (17. Oktober) auf Anfrage. Die 39-Jährige folgt damit der Linie ihres schon länger in Untersuchungshaft befindlichen Ehemanns, der sich ebenfalls aufs Schweigen verlegt hat, nachdem er die Ermittler der Mordkommission zu jenem Ort am Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geführt hatte, an dem später Taucher der Feuerwehr den Leichnam des Mädchens bargen.