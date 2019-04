Beifall für die Burghofbühne : Kreative setzen neue Impulse

Dinslaken Ronny Schneider lud zum Forum für Gespräche und Ideen ein.

Die Frage, ob die veranschlagte Zeit, immerhin dreieinhalb Stunden, zu lang sei, erübrigte sich. Wenn Ronny Schneider als Vorsitzender des Kultur- und Partnerschaftsausschusses der Stadt Dinslaken einmal im Jahr die Kreativen in Dinslaken in die Mensa der Ernst-Barlach-Gesamtschule einlädt, und die Gespräche bei Getränken und dem Fingerfood von Karin Schneider sich erst einmal entsponnen haben, funktioniert die Vernetzung. Es werden Pläne ausgetauscht und neue Ideen geboren. So war es auch am Donnerstag wieder. Da legte Ronny Schneider im Anschluss sogar noch eine kleine Predigt über den Gewinn des Teilens nach, bevor er Bürgermeister Michael Heidinger und die Beigeordnete Christa Jahnke-Horstmann „zubbeln“ ließ.