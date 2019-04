Im Mai : Kommunion am Krankenbett

Kommunion am Krankenbett

Dinslaken Fortbildung für Krankenkommunionhelfer in Münster und Kevelaer

Die Haus- und Krankenkommunion ist ein besonderes Zeichen der Verbundenheit der Kirchengemeinde mit ihren Kranken und Alten sowie ein trostvolles Zeichen der Nähe Gottes in einer oft als bedrohlich erfahrenen Situation. Die Fachstelle Gottesdienste im Bistum Münster mit Pfarrer Frank Ludger Bakenecker und Pastoralreferent Adolfo Terhorst (St. Vinzenz-Hospital) lädt zu einer Fortbildung ein, in der es um theologische und seelsorgliche Aspekte der Gestaltung von Kommunionfeiern am Krankenbett geht.