Foodtruck in Dinslaken in die Luft geflogen : Waschstraße nach Explosion schon wieder in Betrieb - große Schäden im Umfeld

Foto: Sina Zehrfeld 8 Bilder Foodtruck explodiert in Dinslaken.

Hiesfeld Am Donnerstag ist in einem Gewerbegebiet in Dinslaken ein Imbisswagen explodiert. Der Truck stand auf seinem festen Standplatz auf dem Gelände einer Autowaschanlage. Dort gibt es große Schäden. Der Betrieb läuft trotzdem weiter.