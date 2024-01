Erklärung unterzeichnet Essen wegwerfen? – „Muss nicht sein“ – Lösung heißt Foodsharing

Dinslaken · Mehr Äpfel am Baum, als man verzehren kann? Der Kühlschrank voll, obwohl man verreisen will? Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen? Viele Lebensmittel werden einfach weggeworfen, obwohl sie noch zum Verzehr geeignet wären. Was die Stadt Dinslaken diesem Trend entgegensetzt.

03.01.2024 , 11:54 Uhr

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel (links) hat eine Motivationserklärung zum Foodsharing unterschrieben. Foto: Stadt Dinslaken/Stadt Dinsllaken